Platform STAD zoekt naar waardevolle invulling van openbare ruimte in Den Haag

“Een prettige en goed functionerende openbare ruimte is essentieel voor de kwaliteit van leven van alle Haagse bewoners”, dat vindt het platform STAD. Daarom trapt de organisatie 2020 af met de zoektocht naar mooie plekken in de openbare ruimte van Den Haag. Dit jaar moet daarvoor de ‘Haagse Openbare ruimte Prijs’ (HOP) uitgereikt worden

“Den Haag heeft een goeie traditie van invulling van de openbare ruimte”, zegt Jooske Baris van platform STAD in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM over de verkiezing. Jooske noemt sportpark De Verademing (zie foto) als goed voorbeeld van het gebruik maken van de openbare ruimte in een stad: “Dat wordt door verschillende doelgroepen bezocht; je kunt er sporten en picknicken. Je voelt wel dat je in de stad bent, maar je ervaart er ook ruimte en lucht.”

Vanaf maandag kunnen Hagenaars en Hagenezen via de website van platform STAD doorgeven wat een mooie plek in de openbare ruimte is. “Het gaat om dingen die bijdragen aan de besteding van de openbare ruimte.” Later zal een prijswinnaar worden gekozen voor een juryprijs en de publieksprijs. Omdat er ook rekening wordt gehouden met de ontwikkeling en de groei van de stad mogen aangedragen projecten, plekken of locaties qua ontwikkeling niet ouder zijn dan drie jaar.”We wilden voorkomen dat klassiekers zouden winnen, we zijn op zoek naar nieuwe plekken die iets toevoegen aan de groei van de stad.”

Foto: Lieuwe van Slooten

Luister hier naar het gesprek met Jooske Baris op Den Haag FM.