Ravage in winkel Used Products na ramkraak

Bij de Used Products-winkel aan de Rijswijkseweg is in de nacht van dinsdag op woensdag een ramkraak gepleegd. Met een auto werd een van de ruiten in de gevel vernield.

Wat er is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. De schade in de winkel is aanzienlijk. Vitrines zijn kapot en op diverse plaatsen ligt glas op de grond. De politie doet onderzoek en heeft de auto, die de daders achterlieten, meegenomen voor onderzoek.