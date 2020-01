Handhavers in burger ingezet tegen overlast van bedelaars

Sam Stubbs eerste aanwinst van ADO Den Haag-trainer Alan Pardew

Centrale verdediger Sam Stubbs is de eerste aanwinst van ADO Den Haag-trainer Alan Pardew. De 21-jarige Engelsman is eigendom van Middlesbrough en werd het afgelopen half jaar verhuurd aan het Schotse Hamilton Academical F.C. Daar had hij een basisplaats. ADO huurt de verdediger voor een half jaar.

Stubbs werd in Liverpool geboren en kwam eerder uit voor de Engelse clubs Crewe Alexandra en AFC Fylde. Hij werd door die twee clubs gehuurd van Wigan Athletic. Daarna nam Middlesbrough hem over. De Noord-Engelse club leende hem eerst uit aan Notts County en aan het eerder genoemde Hamilton Academical.

Bij ADO heeft Stubbs voornamelijk concurrentie van Tom Beugelsdijk en Shaquille Pinas. Hij landde dinsdagmiddag in Zuid-Spanje, waar ADO Den Haag is neergestreken voor een trainingskamp.