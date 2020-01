Platform STAD zoekt naar waardevolle invulling van openbare ruimte in Den Haag

Eigenaar Used Products baalt van ramkraak

Verdachten fatale steekpartij op Goudriaankade langer vast

Meer in

De twee mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van Bilal Aydin, blijven allebei langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) woensdagmiddag laten weten.

De raadkamer van de rechtbank in Den Haag heeft besloten dat de 19-jarige Hagenaar, die vlak na de fatale steekpartij werd aangehouden, nog zeker dertig dagen langer vast blijft zitten. De Rotterdammer van 19, die afgelopen zondag werd gearresteerd, zit in ieder geval nog twee weken in de cel.

Het slachtoffer, de 20-jarige Bilal, werd op zaterdag 21 december neergestoken op de Goudriaankade in Den Haag. Hij zou op de kruising met de Rijswijkseweg een ruzie hebben willen sussen.