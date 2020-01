Chinees Nieuwjaar Den Haag 2020

Ook dit jaar vindt de landelijke viering van het Chinese Nieuwjaar in Den Haag plaats en wel op 25 januari. Opnieuw vormen het stadhuis en de binnenstad het decor voor de festiviteiten die voor iedereen toegankelijk zijn. In 2020 staat de Rat centraal. De Chinese nieuwjaarsviering in Den Haag is in samenwerking met de gemeente, de Chinese Ambassade en de Chinese gemeenschap. De traditionele viering is in Chinatown.

Voor de algemene organisatie aan Chinese zijde is de Stichting Chinese Culturele Evenementen Nederland (CCEN) opgericht met als doel de integratie van de Chinese cultuur in Nederland te bevorderen. De CCEN wordt bij de organisatie namens de gemeente bijgestaan door de Vereniging Nederland China (VNC).

Alex Shao is gekozen als de voorzitter voor de Landelijke Chinese Nieuwjaarsviering 2020. “Het belooft een spectaculair programma te worden dat het team organiseert”, aldus Shasha Liu, rechterhand van de voorzitter Shao. Uit de provincie Gangsu komt een grote “Art Groupe” speciaal over om op te treden in het Stadhuis van Den Haag. Het programma voorziet in een keur van bekende Nederlandse en Chinese artiesten.