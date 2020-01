Debat over vuurwerkvrij Den Haag

Een flink aantal partijen in de gemeenteraad wil ook in Den Haag een algemeen vuurwerkverbod invoeren. Daarom hebben GroenLinks en de Partij voor de Dieren samen met D66, Haagse Stadspartij, PvdA en ChristenUnie/SGP voor volgende week donderdag een debat aangevraagd in de gemeenteraad.

Het is op dit moment nog moeilijk te voorspellen of er in de gemeenteraad een meerderheid voor een lokaal vuurwerkverbod is. Dat komt onder meer omdat de grootste partij in de raad, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, er niets voor voelt. Groep de Mos pleit voor andere maatregelen. Gebiedsverboden en huisarrest voor vuurwerkvandalen. Ook denkt de partij dat een totaalverbod lokaal moeilijk te handhaven is.

Naast dat de grootste partij tegen is, zitten ook coalitiepartijen VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA nog niet helemaal op één lijn over een vuurwerkverbod. Waar GroenLinks dus vóór is, heeft de tweede partij van Den Haag, de VVD, op dit moment nog geen definitief standpunt ingenomen. D66 sluit zich aan bij de oproep van burgemeester Johan Remkes om het advies van twee jaar geleden van de Onderzoeksraad voor Veiligheid te volgen en te komen tot een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Daarmee volgt de lokale afdeling het standpunt van de fractie in de Tweede Kamer. Maar fractieleider Dennis Groenewold biedt wel enige ruimte voor verdergaande maatregelen.