Geblesseerde Beugelsdijk krijgt concurrentie van Engelse nieuwkomer

Op het trainingskamp van ADO Den Haag in Zuid-Spanje is het onder leiding van de nieuwe trainer Alan Pardew hard zwoegen voor de spelers. Toch traint niet iedereen mee. Zo werkt Tom Beugelsdijk vanwege een polsblessure zijn eigen programma af. Nadat Beugelsdijk er twee trainingssessies op heeft zitten begint de spelersgroep ook aan training twee. “Ik sta natuurlijk liever met hun op het veld, maar ik doe wat ik kan in de gym”, zegt Beugelsdijk.

Ondanks dat de verdediger hard aan zijn herstel werkt is het nog onzeker of hij de eerstvolgende competitiewedstrijd tegen RKC haalt. Mocht dat niet het geval zijn zou nieuwkomer Sam Stubbs zomaar zijn plek centraal in kunnen nemen. Stubbs wordt gehuurd van het Engelse Middelsbrough en traint sinds woensdag al mee. Stubbs is zich er van bewust dat hij de concurrentie moet aan gaan met lokale held Beugelsdijk. “Het is voetbal, we willen allebei spelen”, zegt Stubbs in een van zijn eerste interviews als speler van ADO Den Haag.

Voordat RKC thuis aan de orde is speelt ADO donderdag middag eerst een oefenwedstrijd tegen het Duitse Hoffenheim. De verwachting is dat Stubbs dan zijn eerste minuten in het shirt van ADO gaat maken, terwijl Beugelsdijk ondertussen hard blijft doorwerken aan zijn herstel.

Foto: Richard Mulder