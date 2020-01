Knaagdierenopvang creatief aan de slag voor dieren in Australië

Knaagdierenopvang Het Knagertje aan de Stieltjesstraat organiseert dinsdag een crea-ochtend speciaal voor de door bosbranden getroffen dieren in Australië. De afgelopen weken zouden een miljard dieren zijn doodgegaan door de bosbranden. De Haagse opvang wil onder meer nesten, hangbuidels en dekens maken voor dieren die het nodig hebben.

“Meestal maken we promotie-konijntjes. Nu gaan we aan de slag voor dieren die daar getroffen zijn”, vertelt Geertje van Kraanen in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Denk aan dieren met verbrande pootjes of dieren die moederloos zijn.”

Om er voor te zorgen dat de geknutselde spullen goed terecht komen heeft de dierenopvang contact met een Zuid-Hollands contactpersoon die ervoor zorgt dat een en ander goed terecht komt.

Luister hier naar het gesprek met Geertje van Kraanen op Den Haag FM.