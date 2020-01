Zorgen over veiligheid Haagse studentenflat, PvdA wil actie

Crowdfunding voor vervanging van afgebrande TrashUre Hunt-station halverwege doelstelling

Het gaat goed met de crowdfundingsactie voor het verloren gegane TrashUre Hunt-station op Scheveningen, in drie weken tijd is ongeveer de helft van het beoogde geld ingezameld. “Er komt sowieso een nieuwe pipowagen”, vertelt een trotse Ralph Groenheijde van TrashUre Hunt in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

“We zitten bijna op de helft van het bedrag wat we het liefst zouden willen ophalen.” Met het extra geld zou de wagen aangekleed moeten worden om nog meer mensen te enthousiasmeren voor het werk van de strandschoonmakers. Sowieso zegt Ralph blij te zijn met alle financiële en materiële steun die hij heeft ontvangen: “Het is heel dankbaar om te zien hoe mensen hun steentje bijdragen. Het geeft je een warm hart.”

Halverwege december werd duidelijk dat het TrashUre Hunt-station was afgebrand. Op een Facebook-foto was te zien dat er weinig is overgebleven van het mobiele kantoor van de strandschoonmakers.

Luister hier naar het gesprek met Ralph Groenheijde op Den Haag FM.