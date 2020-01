Vertrouwen is terug bij ADO na pittig trainingskamp

Doorverkopen van parkeeruren gaat in Den Haag niet gebeuren

De app waarmee uren van de bezoekersvergunning doorverkocht kunnen worden zal toch niet actief worden in Den Haag. De gemeente stelt op Twitter dat het bedrijf achter ‘Lekker Parkeren’ zelf besloten heeft niet actief te worden in het Haagse.

“Goed dat het bedrijf naar onze bezwaren geluisterd heeft en nu zelf besluit de app niet langer aan te bieden & alle promotie te staken”, zegt mobiliteitswethouder Robert van Asten over het besluit van het bedrijf. In het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM zei Van Asten donderdag opnieuw dat het doorverkopen van de parkeeruren niet de bedoeling is: “We zijn ruimhartig om parkeeruren weg te geven aan Hagenaars.” Het weggeven en doorverkopen van teveel uren vindt Van Asten niet kies.

De mobiliteitswethouder waarschuwde eerder al voor het gebruik maken van de app ‘Lekker Parkeren’. “Het doorverkopen van bezoekersuren mag niet en zal leiden tot intrekken van je vergunning.”

