Man aangehouden na bedreiging vuurwapen

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag in een woning aan de Baltimorehof een 29-jarige man uit Den Haag aangehouden. Hij wordt ervan verdacht een bewoner te hebben bedreigd met een vuurwapen.

Rond 00.30 uur kreeg de politie de melding binnen dat een bewoner op de Kikkerbeetlaan zou zijn bedreigd met een vuurwapen. Toen agenten arriveerden, zagen zij een auto ervandoor gaan. Deze auto kon niet veel later op de Erasmusweg worden gestopt en de twee inzittenden zijn volgens de benaderingstechniek vuurwapen gevaarlijke verdachte uit de auto gepraat en aangehouden. Uiteindelijk bleek dat deze twee personen niks met de bedreiging te maken hadden en zijn toen weer in vrijheid gesteld.

Later op de avond kon in een woning aan de Baltimorehof een 29-jarige verdachte worden aangehouden. Na doorzoeking in de woning is geen vuurwapen aangetroffen. De 29-jarige Hagenaar zit vast en wordt verhoord.