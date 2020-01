Man vast voor dodelijke steekpartij bij uitvaart

De politie heeft een 50-jarige Hagenaar aangehouden voor de dodelijke steekpartij bij een uitvaart in Den Haag in september vorig jaar. De man werd al op 10 december op Rotterdam The Hague Airport aangehouden. Het is niet duidelijk waarom het Openbaar Ministerie (OM) de arrestatie nu pas naar buiten brengt.

De steekpartij was in de Paardenbergstraat in Transvaal, op het terrein van een Turks-islamitische stichting. Een 44-jarige man kwam hierbij om het leven. Volgens de voorzitter van de stichting, Tahsin Cetinkaya, gebeurde de steekpartij tijdens een ceremonie vlak voor een uitvaart. Naast het dodelijke slachtoffer raakte ook een 36-jarige man gewond. De dader sloeg op de vlucht.

Destijds zei de voorzitter dat er sprake was van een familieruzie. Het slachtoffer dat om het leven kwam, zou tussen familieleden zijn gesprongen om een ruzie te sussen. De woordvoerder van het OM kon niet bevestigen dat het om een familievete ging. De aangehouden verdachte zit in ieder geval drie maanden in voorlopige hechtenis.