Rachid Guernaoui in Spuigasten

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdagochtend onder andere aandacht besteed aan de benoemingsprocedure voor de nieuwe burgemeester van Den Haag.

Den Haag moet de komende maanden op zoek naar een nieuwe burgemeester. Pauline Krikke (VVD) nam begin oktober 2019 ontslag vanwege de snoeiharde conclusies van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de Scheveningse vonkenregen. Sindsdien is VVD-prominent Johan Remkes waarnemend burgemeester van de stad. Hij stopt op 1 juli van dit jaar.

In de zoektocht naar een nieuwe burgemeester is een belangrijke rol weggelegd voor de vertrouwenscommissie. Deze afvaardiging van de gemeenteraad gaat vervolgens gesprekken voeren met kandidaten die door de commissaris van de koning zijn geselecteerd. De vertrouwenscommissie draagt twee kandidaten voor aan de gemeenteraad. Rachid Guernaoui van Hart voor Den Haag/Groep de Mos kent als oud-voorzitter van de vertrouwenscommissie bij de vorige burgemeestersbenoeming het klappen van de zweep. Guernaoui legt in Spuigasten uit hoe deze procedure wordt doorlopen.

