Sjaak Bral boos, Haagse Harrie beschadigd

Sjaak Bral is woest op vandalen die het beeld van Haagse Harry hebben gesloopt. Via social media laat de bekende Hagenaar weten woest te zijn. “Alles van waarde is weerloos. Je wordt bedankt, onbekende neukfout.”

Op de Facebookpagina van Bral stromen inmiddels geschokte reacties binnen over het vandalisme van het beeld op de Grote Markt. Op de foto’s is te zien dat de drol naast Harry is beschadigd. Het beeld is naar het figuur geschapen door Marnix Rueb. De serie debuteerde in 1991 en draait rond een inwoner van Den Haag die fonetisch Haags dialect praat.