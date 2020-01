Zorgen over voortgang bouw cultuurcomplex Amare

Spoorproblemen bij Den Haag Ypenburg

Er zijn problemen op het spoor bij Den Haag Ypenburg. Door een kapot spoor kunnen er minder treinen tussen Den Haag Ypenburg en Den Haag Centraal rijden. De werkzaamheden gaan minimaal tot zaterdagochtend 7.30 uur duren.

Bij Den Haag Ypenburg ontspoorde vorige week donderdag een trein. Hierdoor was er drie dagen geen treinverkeer mogelijk tussen Den Haag Ypenburg en Den Haag Centraal. Het is nog niet bekend of de nieuwe problemen op het traject te maken hebben met de ontspoorde trein van vorige week.

Reizigers tussen Den Haag Centraal en Gouda en Utrecht kunnen het beste de reisplanner van de NS in de gaten houden voor het beste reisadvies.