Vertrouwen is terug bij ADO na pittig trainingskamp

Na de wedstrijd tegen het Duitse Hoffenheim zit het trainingskamp voor ADO Den Haag in Zuid-Spanje er op. De ploeg won de wedstrijd met 2-1 en daarmee lijkt het vertrouwen in de spelersgroep weer terug te zijn.

“Het gevoel is goed. We hebben deze week hard getraind en als je dan afsluit met een overwinning dan stemt mij dat tevreden”, zegt aanvoerder Aaron Meijers. De linksback van ADO ziet een groot verschil met voor de winterstop toen het team met minder zelfvertrouwen speelde. “We hebben onze koppies leeg kunnen maken en zijn eigenlijk opnieuw begonnen”, aldus Meijers.

Ook trainer Alan Pardew kijkt terug op een nuttig trainingskamp. “We hebben elkaar goed leren kennen”, zegt Pardew na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen Hoffenheim. Hoewel de overwinning knap was, ziet de nieuwe hoofdtrainer van ADO nog de nodige verbeterpunten. “Er is veel werk te doen. Ik zou over veel dingen kunnen klagen, maar ik moet me vasthouden aan het feit dat de spelers hard hebben gewerkt vandaag. Ze hebben alles gegeven.”

Terug naar Nederland

Vandaag is ADO Den Haag weer onderweg terug naar Nederland. Op zondag 19 januari speelt de ploeg de eerstvolgende competitiewedstrijd thuis tegen hekkensluiter RKC.