Zelfs in Zuid-Spanje zijn er ADO-fans: “Jongens, zet hem op!”

Op vreemde bodem ver weg van onze stad is ADO Den Haag deze week op trainingskamp om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. Hoewel de club ver van huis is, zijn er zelfs in Zuid-Spanje ADO-fans te vinden. Zo volgt Helen Geus de club nog steeds op de voet.

“Ik hoorde ineens dat mijn club hier in de buurt is. Wat onwijs leuk”, vertelt Helen die in de buurt van Marbella in een Nederlandse supermarkt werkt. Zo verkopen ze pindakaas, hagelslag en zelfs frikandellen. “Ze mogen hier best even langskomen als ze ergens trek in hebben.”

Ondanks dat het dit seizoen sportief gezien niet goed gaat met de club is Helen positief. “We worden misschien geen eerste meer, maar uiteindelijk komt het goed. We moeten de spelers een beetje steunen.” Vervolgens sluit Helen vol enthousiasme af: “Jongens, zet hem op!”

ADO Vrouwen

Helen is niet zomaar een fan van de club. Zelf speelde ze in 1972 bij het vrouwenteam van ADO. Tijdens hun eerste wedstrijd tegen Spoorwijk stond ze aan de aftrap.