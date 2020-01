Zorgen over veiligheid Haagse studentenflat, PvdA wil actie

De PvdA is bezorgd over de veiligheid van studenten in en rondom studentenflat De Struyck aan het Rijswijkseplein. Volgens de partij voelen sommige bewoners van de flat zich onveilig. Woningcorporatie Staedion zegt nauwelijks klachten te krijgen en ziet daarom geen aanleiding om maatregelen te nemen. PvdA-fractievoorzitter Mikal Tseggai is ervaringsdeskundige. Een paar jaar geleden woonde ze anderhalf jaar in De Struyck op het Rijswijkseplein. Het is een studentenflat van negentien verdiepingen waar 380 studenten wonen. Tseggai voelde zich vaker onveilig in de flat.

Een gewapende overval afgelopen maandag is voor Tseggai de aanleiding om de veiligheid rond de flat bij het stadsbestuur aan te kaarten. Vrijdag laat de politie weten dat het vermoedelijk om een valse melding is gegaan. De politie is ter plaatse geweest, maar heeft behalve de melder niets aangetroffen. De PvdA-fractievoorzitter vindt dat Staedion, de eigenaar van de flat, meer moet doen om de beveiliging van het gebouw te verbeteren.