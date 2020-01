17-jarige opgepakt voor steekpartij bij ROC Mondriaan

Rechercheurs hebben zaterdagochtend een 17-jarige jongen aangehouden voor een steekincident op 7 januari bij het ROC Mondriaan aan het Neckar. Een 17-jarige jongen raakte daarbij gewond.

De Rotterdamse jongen is in een woning in Rotterdam aangehouden. Hij is meegenomen naar een politiebureau waar hij wordt verhoord. De precieze toedracht van het steekincident wordt nog onderzocht. Het slachtoffer is aan zijn verwondingen behandeld in het ziekenhuis, maar mocht daarna weer naar huis.

Volgens sommige leerlingen zou de steekpartij voor de deur gebeurd zijn voordat de lessen begonnen.