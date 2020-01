Bezoekersparkeren kort niet beschikbaar door werkzaamheden aan computersysteem

Omdat er zaterdagavond wordt gewerkt aan het computersysteem voor de Haagse parkeervergunningen is het tussen 18.00 en 19.00 uur niet mogelijk om bezoek aan- of af te melden.

Het is wel mogelijk om bezoek vooraf aan te melden voor het parkeren op vergunning. Een andere optie is om het parkeren te betalen met een andere app of via een parkeerautomaat. “Uw bezoek kan anders een parkeerbon krijgen. De gemeente vergoedt deze parkeerkosten niet”, aldus de gemeente op haar website.