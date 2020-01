‘De Angstfabriek’ en ‘100.000 bomen en een bos van draad’ in Kunstlicht

Het wekelijkse live cultuurmagazine Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag van 11.00-12.00 uur aandacht aan ‘De Angstfabriek’ (foto) en aan ‘100.000 bomen en een bos van draad’.

Undercover gaan in een ‘fake fear factory’. Dat is De Angstfabriek, een geheimzinnige plek waar technieken en ideeën worden ontwikkeld, getest en geperfectioneerd die ons bang moeten maken, teneinde producten en ideeën te kunnen verkopen die ons vervolgens veilig moeten laten voelen. De Angstfabriek staat tot eind januari opgesteld in het Huijgenspark. Initiatiefnemer Hiske Arts licht het donkere laboratorium toe.

Met het project ‘100.000 bomen en een bos van draad’ borduurt kunstenaar Sara Vrugt een woud van geborduurde bomen bijeen, die straks samen een grootschalig kunstwerk vormen. Het wordt een woud waarin je in gedachten kunt verdwalen. Het kunstwerk komt tot stand in vier openbare pop-up ateliers, verspreid door het land. Het eerste atelier opent binnenkort in de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Sara Vrugt licht haar initiatief in Kunstlicht toe.

In Kunstlicht natuurlijk ook de vaste rubrieken: het Vrolijk Intermezzo met Thom Ferwerda, Door de bril van een ander met Mira Feticu en de Kunstgreep van acteur Vincent Linthorst. Gewoontegetrouw sluit het programma af met agendatips. Samenstelling, productie en presentatie: Eric Korsten.

Foto: De Angstfabriek.