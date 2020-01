Dit zijn de schoonste straten van Den Haag 2020

Voor het tweede jaar op rij organiseerde de gemeente Den Haag de Schoonste Straatverkiezing. Op 1 januari gingen in de hele stad honderden bewoners aan de slag om hun straat op te ruimen. Hilbert Bredemeijer, wethouder Onderwijs, Sport en Buitenruimte, maakte zaterdag de winnaars van de verkiezing bekend.

Bredemeijer: “Handhavers en medewerkers van het Haags veeg- en groenbedrijf werken hard om de stad schoon en netjes te houden. Wat mij betreft doen ze dit niet alleen. Daar zijn we met z’n allen verantwoordelijk voor. Dat betekent dus heel simpel: maak je ergens rommel, dan ruim je het ook op. Al deze bewoners, in al deze straten, hebben dat op 1 januari laten zien. En wat bleek: het was nog gezellig ook. Dat vind ik mooi. De prijzen zijn welverdiend.”

Dit zijn de schoonste straten van Den Haag 2020:

• Aardbeistraat (Segbroek)

• Carry van Bruggenhof (Escamp)

• Vuurbaakstraat (Scheveningen)

• Bergmannstraat (Laak)

• De Oostduinlaan (Haagse Hout)

• Dr J. Presserstraat (Loosduinen)

• Laan van Leidschenveen (Leidschenveen-Ypenburg)

• Fischerstraat (Centrum)

Schoonste straat van Den Haag: de Aardbeistraat

De Aardbeistraat in Segbroek kreeg van alle straten de meeste stemmen in heel Den Haag. Speciaal daarom overhandigde wethouder Bredemeijer vandaag persoonlijk de prijs aan mevrouw Reijman. Namens haar straat vertelde ze: “Met een groep ouders en kinderen zijn we 1 januari gaan vegen en opruimen met een oliebol in de hand. Het was een gezellige activiteit met elkaar. De cheque komt dan ook mooi uit en zal goed worden besteed aan het jaarlijkse buurtfeest.”