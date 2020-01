Ex-wethouder Guernaoui: ‘Dossier corruptiezaak waarschijnlijk volgende week openbaar’

Ex-wethouder Rachid Guernaoui (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) maakt de stukken van het Openbaar Ministerie over de Haagse corruptiezaak waarschijnlijk volgende week openbaar. In de stukken die hij een maand geleden heeft ontvangen, staat waar justitie hem precies van verdenkt. Guernaoui verwacht dat hij het dossier volgende week door de media kan laten inzien, zei hij in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM.

Begin oktober viel de rijksrecherche op verzoek van het Openbaar Ministerie de woningen en werkkantoren van de twee wethouders, een Groep de Mos-raadslid en drie Haagse ondernemers binnen. Justitie verdenkt ze van ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim.

In november maand stapte Guernaoui naar de rechter, omdat hij zijn dossier wilde inzien en het OM dit weigerde. De rechter-commissaris gaf Guernaoui uiteindelijk gelijk. In december ontving hij de stukken, maar wat in het dossier staat, heeft Guernaoui tot op heden niet bekendgemaakt.

De ex-wethouder is samen met zijn advocaat nog in gesprek met het Openbaar Ministerie over het verdere verloop van de zaak. Guernaoui: “Ik hoop dat ze stoppen met dit onderzoek. Als ze dat niet doen, dan zal ik volgende week naar buiten brengen wat er aan de hand is.” Als het Openbaar Ministerie de zaak niet seponeert, dan zal Guernaoui met het dossier van het Openbaar Ministerie naar de media stappen.

Guernaoui: “De vraag is of ik alle stukken heb gekregen. Daar ben ik nog met het Openbaar Ministerie mee bezig. Ik vind dat de stad en het land duidelijkheid nodig heeft.”