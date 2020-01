Vertrekkende baas Belastingdienst mogelijk nieuwe topambtenaar gemeente Den Haag

Vertrekkend topman Jaap Uijlenbroek van de Belastingdienst moet de hoogste ambtenaar van de gemeente Den Haag worden. Volgens diverse media wankelde de positie van Uijlenbroek door de manier waarop hij met de toeslagenaffaire omging. Volgens de NOS stapt Uijlenbroek nu over naar de gemeente Den Haag.

Uijlenbroek (54) is pas sinds 2017 directeur-generaal Belastingdienst op het ministerie. In reactie op de toeslagenaffaire wil het ministerie van Financiën de afdeling Toeslagen anders gaan inrichten. In de affaire werden mogelijk duizenden ouders gedupeerd omdat hun toeslagen voor kinderopvang onrechtmatig werden stopgezet. Ze werden ten onrechte aangemerkt als fraudeur, waardoor zij tienduizenden euro’s aan ontvangen kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen. Midden december besloot staatssecretaris Menno Snel van Financiën op te stappen. Minister Wopke Hoekstra is sindsdien verantwoordelijk voor het dossier.

Haagse bronnen zeggen volgens de NOS dat Uijlenbroek een nieuwe baan zou krijgen als gemeentesecretaris in Den Haag, dat is de hoogste ambtenaar bij de gemeente. RTL meldt dat de positie van Uijlenbroek ‘wankelde vanwege de gebrekkige omgang met de affaire’. Het ministerie van Financiën wil niet ingaan op het vertrek.

De nieuwe minister kondigde bij zijn aantreden al fundamentele veranderingen bij de Belastingdienst aan. ‘Het kan niet zo zijn dat we, na alles wat er de afgelopen weken, maanden en jaren is gebeurd, overgaan tot de orde van de dag’, zei hij destijds. Volgens RTL overweegt het kabinet om van de afdeling Toeslagen een aparte organisatie te maken, mogelijk met een eigen directeur-generaal. Er zou zelfs worden nagedacht over het aanstellen van twee staatssecretarissen op Financiën.