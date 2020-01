Haagse modelspoorbouwers blazen Hofpleinlijn nieuw leven in tijdens Modelspoordagen in Rijswijk

De Hofpleinlijn is terug van weggeweest, maar dan wel op een iets kleinere schaal. Samen met zijn mede-clubleden van de Haagse Modelbouw Club heeft Coen Delisse uit Mariahoeve een modelbaan van ongeveer twaalf meter lang gemaakt van het treinspoor dat ooit Scheveningen met Rotterdam Hofplein verbond. Met trots presenteerden ze hun werk op de Modelspoordagen in de Rijswijkse Broodfabriek.

“Ik vind deze hobby zo leuk omdat je iets opbouwt van het begin”, zegt Coen Delisse. “Je hebt een banenplan en railsplan in je hoofd zitten, en wanneer je dat idee dan uitgewerkt voor je ziet liggen dan is dat hartstikke leuk. Ik vond vroeger als jongen treinen al leuk maar toen had ik nog niet zo veel tijd vrij, wanneer je volwassen wordt en eens naar zo’n beurs gaat en mensen gaan je helpen met de hobby.. Toen ben ik het leuk gaan vinden.”

Coen wordt aangevuld door zijn mede-clublid Evert Jan Westera. “We staan hier nu in de Broodfabriek en langs deze modelbanen heb je altijd leuke gesprekken met mensen. We hebben hier zelfs eens een machinist gehad die daadwerkelijk op de Hofpleinlijn had gereden, dan komt hij met details die wij dan misschien weer in onze baan kunnen verwerken.”