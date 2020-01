Lenette Hermsen te gast in Mediamix op Den Haag FM

Zondagavond is student communicatie en vlogger Lenette Hermsen te gast in Mediamix op Den Haag FM.

Lenette studeert aan de Haagse Hogeschool en is daarnaast een succesvolle vlogger. We gaan met haar in gesprek over de studio en wat zij als professioneel vlogger daar nog van kan leren. Verder willen we natuurlijk weten hoe het is om een vlogger te zijn met meer dan 80 duizend volgers. Ook gaan we het hebben over de COPPA wet die beperkingen oplegt aan YouTube vloggers.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma wordt elke zondagavond tussen 21.00 en 22.00 gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.