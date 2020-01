Man gooit stenen van dak woning: één persoon en twee agenten gewond

Vanaf een dak van een huis op de kruising van de Cartesiusstraat en de Van Swindenstraat heeft een man zaterdagavond stenen naar beneden gegooid. Dat meldt de politie. Een persoon en twee politieagenten raakten hierbij lichtgewond.

Waarom de man stenen naar beneden gooide is niet bekend. De voorruit van een politieauto ging kapot nadat de verdachte een steen hierop had gegooid. Door de splinters van het glas liepen de agenten in de auto een lichte beschadiging van het hoornvlies van de ogen op. Zij zijn behandeld in het ziekenhuis.

Naast de politieagenten liep een ander persoon lichte verwondingen op. Ook auto’s die in de straat stonden moesten het ontgelden en raakten beschadigd.

Twee aanhoudingen

De man werd met behulp van een hoogwerker van de brandweer naar beneden gehaald. Hij werd aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Later maakte de politie bekend nog een verdachte te hebben aangehouden. Of diegene ook stenen naar beneden heeft gegooid, is niet bekend.