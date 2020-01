Sound of 2020 en The Indien in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer de tips van Sound of 2020 en de comeback van The Indien (foto). Jaarlijks presenteert de BBC een tiplijst met talentvolle artiesten die het vervolgens moeten gaan maken. Uit het lijstje van tien kwamen afgelopen jaar in ons programma al rapper Yungblood, singersongwriter Beabadoobee en punkers Squid voorbij. Vanavond hoor je de nummer 1 uit het BBC-lijstje, soul-zangeres Celeste, maar ook Arlo Parks, Easy Life en Joy Crookes. Tevens komt de comeback-single van de Haagse band The Indien voorbij.

Meer nieuwe releases zijn er van Eefje de Visser, Alicia Keys, Extince, Frazey Ford, Selena Gomez, DeWolff, Circa Waves, Tame Impala, Halsey en het tevens Haagse TOUSCH. De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen. Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).