Winternachten-special in Het Woordenrijk

In het radioprogramma Woordenrijk op Den Haag FM staat zondagavond het festival Winternachten centraal.

Winternachten begint komende week aan haar 25e editie. Het festival met verhalen, gedichten, schrijvers en muzikanten uit alle windstreken vindt van woensdag 15 tot en met zondag 19 januari plaats op diverse locaties in Den Haag. Dit jaar zijn te gast schrijvers als Ilja Leonard Pfeiffer, Cynthia McCleod, Adriaan van Dis, Ellen Deckwitz, Vamba Sherif en Walter Palm. Vanavond spreken we in Het Woordenrijk met programma-samensteller Ilonka Reijntjens over het festival. Tevens bellen we met dichter Frederike Kossman die samen met Diann van Faassen een grote groep scholieren van allerlei middelbare scholen begeleidt met het schrijven van gedichten. Op Winternachten treden de scholieren op in het programma-onderdeel Spot on Young Poets.

Tevens hoor je de literaire agenda en muziek van festivalacts als Wende, Sticks, Fresku, Ellen ten Damme en Tabanka.

Het Woordenrijk is zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren en wordt gemaakt door Harry Zevenbergen, Ricco van Nierop en Rene Schaarenburg.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).