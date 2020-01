ADO Den Haag huurt aanvaller George Thomas van Leicester City

ADO Den Haag heeft zich per direct verzekerd van de diensten van Laurens de Bock. De 27-jarige linksbenige verdediger wordt tot de rest van het seizoen gehuurd van Leeds United, met een optie om hem komende zomer definitief over te nemen. Het afgelopen half jaar droeg De Bock op huurbasis het shirt van Sunderland. De Belgische verdediger is de derde winterversterking, na Sam Stubbs en George Thomas.

De Bock bracht zijn voetbaljeugd door bij HO Kalken, Standaard Wetteren en KSC Lokeren en debuteerde in 2010 al op 17-jarige leeftijd in het eerste elftal van de laatste van die drie clubs. Nadat hij meerdere jaren een vaste waarde was voor Lokeren, maakte De Bock in januari 2013 de overstap naar Club Brugge. Vijf later werd de verdediger, met vier Belgische hoofdprijzen en dertig Europese duels (waaronder in de Champions League) op zak, vastgelegd door Leeds United.

Bij Leeds United kwam De Bock tot zeven optredens in de Championship, maar werd hij ook al twee keer eerder uitgeleend. Zowel KV Oostende als Sunderland verwelkomde de verdediger op huurbasis. De voormalig jeugdinternational van België, die ook meermaals voor de Belgische hoofdmacht werd opgeroepen, speelde in de eerste seizoenshelft met Sunderland in de League One. In totaal heeft De Bock in zijn carrière al meer dan 300 officiële wedstrijden gespeeld.