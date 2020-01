Automobilist vlucht na aanrijding met voetganger

Een automobilist is na een aanrijding met een voetganger op de vlucht geslagen. Dat meldt de politie maandagochtend. Zondagavond rond kwart over negen werd de voetganger aangereden op de kruising Melis Stokelaan met de Leyweg. De aanrijding vond vermoedelijk plaats op de voetgangersoversteekplaats.

De voetganger raakte hierbij gewond en is per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. Na de aanrijding is de bestuurder van de personenauto doorgereden. De politie zoekt de bestuurder van de auto. “Heeft u de aanrijding zien gebeuren of weet u welke auto betrokken was bij de aanrijding? Dan bent u een belangrijke getuige voor ons. Bel dan met 0900-8844.” zo schrijft de politie.