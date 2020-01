Brouwerij De Prael in actie voor door bosbranden getroffen koala’s

Brouwerij De Prael aan het Esperantoplein zamelt geld in voor het koala ziekenhuis in het Australische Port Macquarie. Australië wordt sinds augustus getroffen door zware bosbranden waarbij minstens een miljard dieren zijn omgekomen. Per biertje van de maand dat door de brouwerij verkocht wordt gaat er 50 eurocent naar het koala ziekenhuis.

“We hebben de beelden uit Australië allemaal gezien en die zijn verschrikkelijk,” vertelt Jan Koppen van brouwerij De Prael in het radioprogramma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM: “Het koala ziekenhuis vangt dieren op, zorgt dat ze weer schoon worden en lapt ze op met de hoop dat ze na de branden weer terug kunnen. En daar is geld voor nodig.”

‘Help een koala met een kwaal, drink De Prael’ luidt de actie van de brouwerij. De Prael houdt de actie zolang de voorraad van het Australische bier strekt.

Luister hier naar het gesprek met Jan Koppen op Den Haag FM.

