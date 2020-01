Eerste oplevering voor nieuwe wethouder wonen

Twintig nieuwe huurders krijgen woensdag de sleutel van een nieuw huurappartement aan het Oosteinde in Wateringse Veld. De sleutel wordt overhandigd door wethouder Martijn Balster en directeur-bestuurder René Lemson van woningcorporatie Arcade uit Naaldwijk. Het appartementencomplex aan het Oosteinde, waarvan de bouw eind 2018 van start ging, is het eerste dat Martijn Balster als wethouder Wonen in gebruik gaat stellen.

“Deze komende oplevering smaakt nu al naar meer. Van Arcade begreep ik dat het voor deze nieuwe appartementen maar liefst 262 reacties had ontvangen nadat het de woningen had geadverteerd op Woonnet Haaglanden. Zo groot is de behoefte aan betaalbare woningen in Den Haag”, zegt Martijn Balster.

De driekamerappartementen hebben een woonoppervlak van circa 70 m2. Het gebouw telt naast de begane grond 3 verdiepingen en een verdieping met schuine kap. Op elke woonlaag bevinden zich 4 appartementen die met de lift bereikbaar zijn. De woningen hebben een woonkamer met open keuken, een balkon en 2 slaapkamers. Bij het appartementengebouw komen 18 parkeerplaatsen.

Foto: Arnaud Roelofsz.