En dat is drie: ADO huurt spits met Champions League ervaring

ADO Den Haag kan de komende maanden beschikken over aanvaller Mick van Buren. De 27-jarige voetballer wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Slavia Praag. Dat maakte algemeen directeur Mohammed Hamdi maandagavond bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Haagse club.

Van Buren is afkomstig uit de jeugd van Excelsior/Feyenoord en maakte in 2011 zijn debuut in de eerste divisie voor Excelsior. Via de Kralingse club vertrok hij in 2013 naar het Deense Esbjerg FB. Na drie seizoenen haalde Slavia Praag de aanvaller naar Tsjechië. Met die club speelde hij dit seizoen in de Champions League. In de thuiswedstrijden tegen FC Barcelona en Borussia Dortmund kwam hij binnen de lijnen.

Bij Slavia Praag speelde Van Buren dit seizoen veertien wedstrijden. Zes als basisspeler en acht als invaller. Scoren deed hij één keer. De 27-jarige aanvaller kan zowel als diepste spits en rechtsbuiten worden gebruikt. Van Buren is na Laurens de Bock en George Thomas de derde speler die ADO maandag heeft gepresenteerd.