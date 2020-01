Haagse modelspoorbouwers blazen Hofpleinlijn nieuw leven in tijdens Modelspoordagen in Rijswijk

“Gemeente doet niets aan levensgevaarlijke horrorcontainer”

Tijdens een wijkschouw dat Hart voor Den Haag Team Haagse Hout en Wijkberaad Mariahoeve gezamenlijk afnamen in Mariahoeve is men een heuse horrorcontainer tegengekomen met een metersdiep gat.

“Doordat het slot van de container defect is, is de toegang tot een metersdiep gat niet afgesloten. Levensgevaarlijk voor in de buurt spelende kinderen die in het open gat kunnen vallen”, stellen de Hart voor Den Haag raadsleden Jelle Meinesz en William de Blok.

De container staat bij de kruising Robijnhorst / Granaathorst. Meinesz en De Blok hebben vernomen dat de horrorcontainer al drie jaar bij de gemeente wordt aangekaart, maar dat er tot op heden niets met de klachten van bewoners is gedaan.

“Het risico op ongelukken met kinderen moeten we nu eindelijk uitsluiten door dat onding subiet te repareren”, aldus beide raadsleden die het stadsbestuur tot het overgaan van actie zullen aanmanen.