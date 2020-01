Brouwerij De Prael in actie voor door bosbranden getroffen koala’s

Gewonde bij brand gevangenis Scheveningen

Bij een brand in de penitentiaire inrichting Haaglanden aan de Pompstationsweg op Scheveningen heeft maandagochtend brand gewoed. Hierbij is een gewonde gevallen. Dat bevestigt een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen aan mediapartner Omroep West.

De brandweer kreeg kreeg rond 09.30 uur en melding van een binnenbrand in het cellencomplex. Het bleek te gaan om een celbrand, die al snel door het eigen personeel kon worden geblust. Ook de ambulancedienst en een traumahelikopter met Mobiel Medisch Team waren opgeroepen.

De gewonde gedetineerde is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Over de aard van de verwondingen, toedracht van de brand en eventuele schade is nog niets bekend.