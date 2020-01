Haagse geschiedenis komt tot leven in gedichten.

In bibliotheek Laakkwartier wordt Haagse geschiedenis geschreven. Maar dan in de vorm van een gedicht. De R.G. Ruijs Stichting organiseert in verschillende bibliotheken het poëzieproject ‘Haags Verleden in Gedichten’. Alle Hagenaars worden opgeroepen een gedicht te schrijven over een persoonlijke of algemene Haagse gebeurtenis, ervaring of voorval. De schrijvers kunnen onder begeleiding werken aan een gedicht voor het poëzieproject ‘Haags Verleden in Gedichten’. Ze moeten in de Nederlandse taal zijn geschreven en mogen maximaal twintig regels lang zijn. Een selectie van de gedichten wordt eind maart gepresenteerd in de Centrale Bibliotheek.