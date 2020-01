Hagenaar bekent zijn vrouw te hebben gedood

De Haagse Romzi Y. (41) heeft bekend dat hij zijn echtgenote op 29 sept 2019 in hun woning aan de Hogezijde om het leven heeft gebracht. Dat verklaarde zijn advocaat Job Knoester maandag bij de rechtbank, tijdens een voorbereidende zitting. Volgens de raadsman handelde de man uit een opwelling, tijdens een echtelijke ruzie met de 39-jarige vrouw. Er was geen sprake van voorbedachte rade, aldus de advocaat.

De man en vrouw van Turks-Koerdische afkomst hadden twee kinderen. Ze zouden huwelijksproblemen hebben. Na de dramatische gebeurtenis in de woning in de wijk Bouwlust verwijderde de verdachte de enkelband die hij droeg vanwege een drugsdelict, en sloeg op de vlucht. De politie kon hem echter aanhouden. Volgens zijn advocaat deed Y., nadat hij zijn echtgenote gewurgd zou hebben, ook een zelfmoordpoging die niet lukte. De man leed aan een posttraumatische stressstoornis.

De verdachte verscheen maandag niet op de voorbereidende zitting bij de rechtbank. Het Openbaar Ministerie wilde dat hij zou worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC) om te kijken of hij lijdt aan een geestelijke stoornis. Advocaat Knoester verzette zich daartegen. De de rechtbank vond opname in het PBC ook niet nodig. Binnen drie maanden moet Y. opnieuw voor de rechtbank verschijnen. Het is nog niet bekend of de zaak dan inhoudelijk behandeld zal worden.