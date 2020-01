Oppositiepartijen niet te spreken over inflatiecorrectie markttarief Haagse Markt

De SP Den Haag, de Haagse Stadspartij en Hart voor Den Haag/ Groep de Mos zijn niet te spreken over de aankomende inflatiecorrectie van 2,6 procent voor de huurprijs voor ondernemers op de Haagse Markt waar het AD over schrijft. SP-fractievoorzitter Lesley Arp wil zo snel mogelijk met de coalitie in gesprek over het rapport van de Rekenkamer, die concludeerde eerder dat marktkooplieden te veel betaalden. “Er is een heel kritisch rapport van de Rekenkamer gekomen waar we het nog niet over hebben gehad, want toen viel de coalitie”, zo zegt Arp in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Ik denk dat ze er nog niet uit zijn.”

Arp is niet te spreken over de tegenstrijdige signalen die de ondernemers krijgen; de toenmalig wethouder Richard de Mos stelde voor om de huren te bevriezen, nu is per brief medegedeeld dat er een verhoging van het tarief komt. “Je laat ze wel in de onzekerheid zitten. Je toont je een uitermate onbetrouwbare partner”, zegt Arp daarover. Kavish Partiman van coalitiepartij CDA zegt dat hier gaat om een inflatie die wel doorberekend wordt.

Bij Hart voor Den Haag vindt raadslid Jelle Meinesz de verhoging ‘van de gekke‘, hij spreekt van “pure minachting naar deze hardwerkende ondernemers”. Peter Bos van de Haagse Stadspartij spreekt van een domme actie van de gemeente: “Snel bespreken en recht doen aan de markt en de Rekenkamer wat mij betreft.”

Voor oud-standhouder Henriette van Beek is het simpel: “De Rekenkamer heeft het berekend; er is te veel betaald en dat moet terug.” Zelf heeft ze te veel betaald geld voor elektra wel al teruggekregen, zo zegt ze tegen Den Haag FM. Ook al is ze inmiddels van de markt af, ze zegt te blijven strijden om haar geld terug te krijgen.

Foto: Darpan van Kuik

Luister hier naar het gesprek met Lesley Arp op Den Haag FM.

Luister hier naar het gesprek met Jelle Meinesz op Den Haag FM.