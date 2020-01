Ontevredenheid op Haagse Markt over huurverhoging

“Als er tegen ons gezegd wordt dat ie wordt bevroren, dan wordt ie bevroren en dan gebeurt er verder niks”, zegt marktkoopman Danny in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM over de verhoging van de prijzen voor het staan op de Haagse Markt. Danny zegt om zich heen te merken dat er ontevredenheid is over het handelen van de gemeente. Mediapartner Omroep West trok eenzelfde conclusie op de markt. Hij acht het niet ondenkbaar dat ondernemers, net als in 2016, in protest zullen gaan. “Dat punt gaat er wel komen als het zo doorgaat met de gemeente Den Haag.” Danny zegt dat men op de markt ‘boos en teleurgesteld’ is.

“Het is geen stijging, dit is een aanpassing van de prijs die elk jaar het geval is”, zegt Kavish in het radioprogramma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM over de inflatiecorrectie. Binnen de nieuwe coalitie van VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA moet volgens CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman nog gesproken worden over hoe om te gaan met het rapport van De Rekenkamer. “Het vorig stadsbestuur had een brief gestuurd naar de gemeenteraad waar maatregelen in stonden. Die brief is door alle tumult nog niet behandeld door de gemeenteraad. Over de maatregel is nog niet gesproken en die is ook nog niet doorgevoerd.”

De SP Den Haag, de Haagse Stadspartij en Hart voor Den Haag/ Groep de Mos gaven maandag aan niet te spreken te zijn over de aankomende inflatiecorrectie voor ondernemers op de Haagse Markt. SP-fractievoorzitter Lesley Arp wil zo snel mogelijk met de coalitie in gesprek over het rapport van de Rekenkamer.

Foto: Darpan van Kuik

