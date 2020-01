Burgemeester Remkes: Raadsleden moeten transparanter worden

Gemeenteraadsleden in Den Haag moeten zicht transparanter opstellen. Dat schrijft waarnemend burgemeester Johan Remkes in een brief aan de gemeenteraad met als titel ‘Overpeinzingen onder de kerstboom’. Daarin staan, volgens hem, ‘observaties’ die hij de afgelopen tijd heeft gedaan. Die zijn mede gebaseerd op gesprekken met fractievoorzitters, wethouders en andere betrokkenen.

Zo moeten Haagse politieke partijen en de fracties in de gemeenteraad meer openheid geven over hun financiën. Giften en donaties boven een bepaald bedrag, bijvoorbeeld honderd euro, dienen openbaar te worden gemaakt. In de gedragscode zou ook moeten worden vastgelegd dat bijvoorbeeld hoofd- en nevenfuncties van raadsleden en fractievertegenwoordigers gepubliceerd worden op de website van de gemeente. Dit zorgt volgens hem voor ‘transparantie’ en dus ook het voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling.

Verder vindt de waarnemend burgemeester dat raadsleden niet tegelijk in een actiecomité mogen zitten dat zich richt op het beleid van de gemeente. Remkes pleit ook voor meer terughoudendheid bij het indienen van schriftelijke vragen, omdat partijen in de praktijk weinig met de antwoorden doen en het veel werk kost om ze te beantwoorden. Bovendien moeten raadsleden elkaar als het even kan wat minder interrumperen.