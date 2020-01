Van Zweden over ADO: “Ik zie de toekomst heel erg rooskleurig tegemoet en dat heb ik lang niet gedaan”

Nu duidelijk is dat ADO Den Haag meer gaat trainen in het Zuiderpark, er nieuwe spelers zijn gehaald en er na het trainingskamp in Zuid-Spanje vertrouwen is gekweekt heeft ADO-supporter John van Zweden weer het volste vertrouwen in zijn club. “Na zondag zijn we uit de degradatieplekken weg en dan gaan we langzaam de weg naar boven in. We hebben vier mooie wedstrijden voor de boeg. Met alle versterkingen zullen we er tegen RKC moeten staan”, zegt Van Zweden in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM over de wedstrijd van zondag. “Heel Den Haag moet er achter gaan staan, het stadion moet gewoon zo goed als uitverkocht zijn.”

Van Zweden is enthousiast over de aanpak van ADO-directeur Mohammed Hamdi: “Ik denk dat we eindelijk een directeur binnen hebben die ziet wat er aan de hand is, die ziet dat we veel te lang door hebben gedraaid met mensen op kantoren en mensen op de velden die in mijn ogen niet ADO waardig waren. Volledig terecht heeft ie afscheid genomen van heel veel mensen.” Hamdi maakte in december 2019 bekend dat hij grootse ambities heeft voor de club; zo zou ADO structureel in het linkerrijtje van de Eredivisie moeten staan. “Een algeheel directeur die al zijn woorden waar maakt. Hij heeft schoon schip gemaakt en vervolgens zet ie een nieuwe trainer neer haalt nieuwe spelers binnen. Ik zie de toekomst heel erg rooskleurig tegemoet en dat heb ik lang niet gedaan.”

John hoopt met de nieuwe toevoegingen aan het team dat de strijd weer op het veld te zien zal zijn. “We houden van spelers die de beuk erin gooien.” Ook sprak John opnieuw zijn vertrouwen uit in de kwaliteiten van trainer Alan Pardew. “Met een Engels coach zal de strijd echt weer komen in ons stadion.” Ook een nieuwe speler als George Thomas, afkomstig van Leicester City, heeft de aandacht van Van Zweden: “Daar kijk ik het meest naar uit omdat ik denk dat het een goede aanvaller is. Dat ventje heb ik een aantal keer zien spelen tegen de onder 23 van Swansea. Het is een typische Engels spits, niet zo heel groot, maar het is een beest voorin. Daar kijk ik echt heel erg naar uit.”

Foto: John van Zweden/ ADO Den Haag

Luister hier naar het gesprek met John van Zweden op Den Haag FM.