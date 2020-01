Winterfest kondigt eerste namen aan

De eerste veertien namen van Winterfest zijn dinsdag gepubliceerd. Tijdens het festival op zaterdag 29 februari tovert Popradar al haar oefenruimtes om tot kleine popzalen met een verscheidenheid aan genres. Met meer dan vijftig optredens in vijftien ruimtes is Winterfest het grootste binnen-festival van Den Haag.

De veertien acts die vandaag zijn aangekondigd zijn: Rosie, Drunktank, Loco/Motive, ROOS, Holbeck, I’Am Lotus, Dirty Frank and the White Russians, The Upper Shelves, The Limiters, Alison’s Fall, Black Silence, Rise Of The Wood, DiTCH en Valice. Winterfest programmeert naar eigen zegge een muzikale tsunami aan opkomend talent in alle denkbare genres. Alle ruimtes in en rond het historische pand in Loosduinen worden gevuld met muzikaal programma.

Het programma van Winterfest bestaat uit vijftig acts; de rest van de line-up wordt de komende periode wekelijks online bekend gemaakt. Winterfest wordt georganiseerd door Popradar Den Haag. Popradar zorgt voor een levendige en diverse popscene binnen de stad.