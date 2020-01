Den Haag weer stad met laagste woonlasten

In Den Haag betalen huurders en woning-eigenaren relatief het minst gemeentelijke belastingen. Van de veertig grootste gemeenten in ons land betalen Hagenaars gemiddeld 597 euro. Eigenaar-bewoners in Leiden betalen het meest, 878 euro. Dat meldt het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) op basis van onderzoek.

Wethouder Boudewijn Revis is blij: “Ik ben er trots op dat we in Den Haag de lasten laag kunnen houden. Ondanks dat we veel extra rekeningen krijgen van het Rijk, lukt het ons dat zo min mogelijk door te rekenen aan onze inwoners.”

Huizenbezitters moeten gemiddeld ruim vier procent meer gemeentelijke woonlasten betalen dan vorig jaar, huurders ruim vijf procent. De toename is net iets groter dan in 2019, toen de woonlasten het sterkst stegen in ruim tien jaar. De onderzoekers hebben telkens gekeken naar huishoudens met meerdere bewoners.