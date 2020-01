Den Haag wil meer zorgtechniek gaan inzetten

Door het gebruik van technologische hulpmiddelen neemt de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid van ouderen toe. Dat blijkt uit onderzoek van het LUMC en de gemeente Den Haag. Dinsdag nam wethouder Kavita Parbhudayal de aanbevelingen van de onderzoekers over: “De vraag naar zorg groeit. Ik geloof echt dat zorginnovatie daarin de toekomst heeft. Niet omdat ik wil dat machines mensen vervangen, maar om met techniek mensen meer mens te laten zijn.”

Sinds 2016 deden meer dan honderd mensen mee aan het onderzoek. Zij kregen in hun flat in de wijk Escamp ongeveer zestig gadgets in huis geplaatst, die het leven zouden vergemakkelijken. Onder de naam iZi Gezond Lang Thuis werd iedere gebruiker een jaar gevolgd en ondersteund bij technische vragen. Er is gekeken naar het effect op zelfredzaamheid, veiligheid, kwaliteit van leven en kosten op de zorg.

Belangrijkste conclusie van het onderzoek: lever technologie waar de oudere zelf om heeft gevraagd en help bij het gebruik. Dan is kans op een fijner leven op de oude dag het grootst.