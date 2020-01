Haagse scoutingwelpen vieren dit jaar 100-jarig jubileum

Het jaar 2020 is een feestjaar waar het gaat om de welpen (kinderen in de leeftijd van 7 tot 11 jaar) van Scouting Nederland, er wordt gevierd dat deze groep 100 jaar bestaat. “Superleuk, gefeliciteerd aan die tienduizenden welpen door het hele land die lid zijn”, zegt de Haagse welpenleider Albert Tuit in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Het is vooral plezier maken, dingen beleven met elkaar”, zegt de welpenleider van Scouting De Mohicanen over de opkomsten met de jonge kinderen.

De aftrap van het feestjaar is woensdag in Noordwijkerhout waar beschermvrouwe Koningin Máxima aanwezig is. Ook in Den Haag wordt het 100-jarig jubileum gevierd. “Wij doen dat met de 17 groepen in Den Haag apart, maar ook met elkaar”, zegt Albert daarover. In maart zijn de welpen van Haagse scoutingafdelingen in en om het stadhuis te vinden. Er zal dan onder meer een taart worden aangeboden aan de Haagse burgemeester.

Later dit jaar, in oktober, is er een junglefestival waarbij welpen door heel Nederland het feest zullen vieren. De Zuid-Hollandse -en daarmee ook de Haagse- welpen gaan dan een dag naar attractiepark Duinrell.

Foto: Scouts op het Zuiderstrand tijdens Roverway, ter illustratie

Luister hier naar het gesprek met Albert Tuit op Den Haag FM.