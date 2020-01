Omstreden Migratiemuseum wordt door gemeente ontruimd

Het veelbesproken Migratiemuseum blijkt een jaar geen huur te hebben betaald aan de gemeente voor het gebruik van het pand aan het Hoge Zand in het centrum van de stad. Ondanks ‘herhaald aandringen’ werd de rekening niet voldaan. Daarom is het huurcontract al in augustus vorig jaar door de rechter ontbonden. Toch weigert het museum het pand te verlaten. Voor de gemeente is de maat nu vol. Nog deze maand wordt een deurwaarder ingezet om het gebouw te ontruimen.

Het museum kent een turbulente geschiedenis. Toenmalig wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) maakte begin 2018 bekend dat hij voormalig theater en zalencomplex Concordia aan het Hoge Zand wilde laten ombouwen tot een Migratiemuseum. Daarvoor had hij ook een miljoen euro over en 350.000 euro structureel per aar. Twee maanden later bleek echter dat de partijen die onderhandelden over een nieuwe coalitie in Den Haag (Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks) niets zagen in de komst van het museum. Zij schrapten de jaarlijkse bijdrage.

In september 2018 ging het museum ondanks dat er geen structurele subsidie was, toch gewoon open. Dat kon, verklaarde de directeur, omdat de gemeente wel het bedrag voor dat jaar had overgemaakt. Nu blijkt dat het museum ook de uitgaven die dat jaar zijn gedaan niet op een goede manier kan verantwoorden. Volgens wethouder Van Alphen moet het bestuur van de stichting, zoals gebruikelijk, voldoen aan de voorwaarden die aan het verstrekken van subsidie zijn gesteld. Vandaar dat het museum nu geen geld meer krijgt van de gemeente.