Politieke partij DENK ambieert lokale afdeling in Den Haag

De politieke partij DENK zegt haar positie in Den Haag te verstevigen en later dit jaar te komen met een lokale afdeling. Het bericht werd geretweet door DENK-fractievoorzitter Tunahan Kuzu. De oprichting van een lokale afdeling is bevestigt aan mediapartner Omroep West. Ook op het in Rotterdam gevestigde partijbureau werd de Tweet bevestigd.

Op sociale media wordt gezegd dat er een ombudsteam wordt opgericht, ook worden er activiteiten voor leden georganiseerd. Of de partij mee zal doen met de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is nog niet bekend.

DENK verstevigt haar positie in Den Haag met de oprichting van een ombudsteam, activiteiten voor leden en later dit jaar een lokale afdeling. Volg ons om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. Onze boodschap voor Den Haag 👇 pic.twitter.com/dqD8QxyUnO — DENK Den Haag (@DENKDenHaag) 15 januari 2020

Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid zegt op Facebook dat de partij welkom is maar dat het niet veel toevoegt. “Er zijn nu al 3 partijen die vissen in dezelfde vijver, dat worden er dus nu 4. Naar onze mening zorgt het alleen maar voor nog meer verdeeldheid en dus verzwakking van onze gemeenschap.” Vier jaar geleden nog werd gesproken over een samenwerking tussen het landelijke DENK en de Haagse Partij van de Eenheid, toen werd afgesproken om niet mee te doen aan elkaars verkiezingen.

Islam Democraten-fractieleider Tahsin Cetinkaya reageert bij Omroep West op de komst van DENK naar Den Haag: “In het verleden hebben wij stemadviezen uitgebracht en onze fractievertegenwoordiger heeft op de lijst gestaan bij de laatste Provinciale Statenverkiezingen. We zullen omarmen als ze toch uiteindelijk besluiten deel te nemen in Den Haag. We schrikken niet. En natuurlijk staan we open voor eventuele samenwerking.”

Ook fractievoorzitter Adeel Mahmood van NIDA Den Haag is niet verrast: “DENK heeft al eerder aangekondigd dat ze in 2022 mee gaan doen, dus het was al een tijd bekend dat ze met een Haagse afdeling bezig waren. Ik zou zeggen: welkom in Den Haag!”