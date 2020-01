Politieke partij DENK ambieert lokale afdeling in Den Haag

Politiekids in Vrederust geven tips tegen woninginbraak

Met het project Politiekids helpen zo’n dertig Haagse kinderen de politie. Ze gaan in de wijk Vrederust in gesprek met buurtbewoners. Deze keer is het thema woninginbraken.

Doel achter het project is om de kinderen kennis te laten maken met de taken van de politie. “Ik vind dit een belangrijke taak van de politie”, zegt wijkagent Richard Groenestein. Met een klein groepje ging hij woensdagmiddag langs de deuren om te vertellen over woninginbraak. “Ze hebben het heel goed gedaan. Ik ben trots op ze”, zegt hij na afloop.