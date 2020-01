“Regel snel jeugdhonk Duindorp”

De SP in de Haagse gemeenteraad wil snel een jeugdhonk voor jongeren in Duindorp. “Al ruim een jaar zet een groep Duindorpse jongeren zich, samen met de community builder, in voor de komst van een jeugdhonk in de wijk”, schrijft de partij. Inmiddels zijn er meerdere gesprekken over het plan gevoerd met ambtenaren van de gemeente. Toch blijkt er nog geen concrete locatie gevonden. De fractie heeft de gemeente gevraagd een tandje bij te zetten in deze zoektocht.

SP fractievoorzitter Lesley Arp: “Afgelopen zomer spraken wij meerdere wijkbewoners die de noodzaak onderstreepten van een eigen plek voor jongeren. Ook in aanloop naar de jaarwisseling is het gemis van zo’n plek veelvuldig in berichtgeving over de wijk genoemd. Dit initiatief van onderop kan een positieve impuls aan de wijk geven. De gemeente zou dit plan daarom volop moeten steunen.”

Met schriftelijke vragen heeft de SP aan het stadsbestuur gevraagd hoe het nu staat met de zoektocht naar een locatie en of hier vaart mee kan worden gemaakt. Ook vraagt de fractie naar de mogelijke geschiktheid van twee locaties die de initiatiefnemers op het oog zouden hebben: een oud speeltuintje aan de Duivelandsestraat en het oude zendgebouw aan de Zeezwaluwstraat.